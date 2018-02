Die Credit Suisse hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 15,25 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal des italienischen Versorgers sei besser als von ihm erwartet verlaufen, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Montag vorliegenden Studie. Da Eni inzwischen von einer geringeren Steuerquote ausgehe und die Risiken in den der Produktion nachgelagerten Geschäftsbereichen kontinuierlich sänken, habe er sein Kursziel hochgesetzt - und das trotz geringerer Produktionsziele von Eni für 2018 und leicht höherer Schätzungen für Investitionsausgaben./ck/la Datum der Analyse: 19.02.2018

