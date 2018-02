Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler nach Presseberichten vom Wochenende auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Sollten sich die Berichte über mögliche Softwarefunktionen zur Manipulation von Abgaswerten in den USA bestätigen, dürften nicht die Strafen im Vordergrund stehen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Hauptsorgen der Anleger dürfte sich vielmehr um mögliche Auswirkungen auf die Eigenkapitalrendite und die Preise der Stuttgarter drehen./ag/la Datum der Analyse: 19.02.2018

