Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Protect Last Minute (ISIN DE000PR8EWT0/ WKN PR8EWT) der BNP Paribas auf die Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) vor.Mit einem Kursanstieg von 100 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate führe die Deutsche Lufthansa-Aktie die Performanceliste aller DAX-Werte mit großem Vorsprung vor der Commerzbank-Aktie an, die im gleichen Zeitraum um 70 Prozent habe zulegen können. Seitdem die Aktie Anfang Januar bei 31,25 Euro ihren Höchststand erreicht habe, sei der Aktienkurs auf 25,45 Euro abgebröckelt, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 26,70 Euro zu erholen. Obwohl die Mehrheit der Experten der Deutsche Lufthansa-Aktie nach wie vor Steigerungspotenzial zutraut, erschienen in den vergangenen Tagen Analysen, in denen die Möglichkeit eines weiteren Rücksetzers des Aktienkurses nach dem starken Kursanstieg des vergangenen Jahres als relativ hoch eingeschätzt wird, so die Experten vom "ZertifikateReport".

Den vollständigen Artikel lesen ...