FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Direktbank ING-Diba will mit der Übernahme eines Fintechs aus dem Umfeld des Startup-Inkubators Rocket Internet das Kreditgeschäft mit kleineren und mittleren Unternehmen stärken. Der Kauf wurde jüngst dem Bundeskartellamt zur Prüfung gemeldet, wie die deutsche Tochter der niederländischen ING-Gruppe am Montag in Frankfurt mitteilte und damit einen Bericht des Finanzblogs "Finanz-Szene.de" bestätigte.

Lendico ist ein Online-Marktplatz für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen. Für die ING-Diba dürfte in erster Linie die Technik hinter dem Fintech interessant sein, die das Geldhaus jetzt mit der eigenen Marke und Bilanzsumme verbinden kann.

Im Sommer hatte es in einem "Handelsblatt"-Bericht geheißen, dass Rocket Internet Lendico an den Hedgefonds Arrowgrass verkaufen will. Das war aber offenbar nur ein Teilverkauf: Nach Informationen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX waren vor dem Verkauf sowohl die Berliner Internet-Holding als auch Arrowgrass an Lendico beteiligt.

Zum Kaufpreis machte die ING-Diba keine Angaben, doch es scheint sich nicht um eines der kommerziell erfolgreicheren Startups im Rocket-Internet-Konzern zu handeln: Im Geschäftsbericht für 2014 führen die Berliner das Fintech mit einem gesamten Unternehmenswert von knapp 120 Millionen Euro auf. Da Rocket Internet die Gesellschaft zuletzt entkonsolidiert hatte, wurde in den Geschäftsberichten danach keine Bewertung mehr aufgeführt.

Lendico war 2013 unter dem Dach der Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet gegründet worden und vermittelte zunächst Kredite zwischen Privatleuten. Inzwischen ist die Plattform auf das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen fokussiert. Das ist es auch, was ING-Diba dazugewinnen möchte, erklärte der für das Geschäft in Deutschland, Österreich und Tschechien zuständige Manager Nick Jue.

Kredit-Marktplätze wie Lendico oder auch die bereits von ING gekaufte Baufinanzierungsplattform Interhyp wurden als Konkurrenz für Banken gestartet und können dank einer schlankeren Struktur oft kostengünstiger agieren. Zugleich versuchen die etablierten Kreditinstitute, mit der Online-Konkurrenz schrittzuhalten./fba/so/zb

