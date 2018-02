Mit einem Plus von über acht Prozent war die Aktie von RIB Software am Freitag der mit Abstand größte Kursgewinner unter den 110 im HDAX gelisteten Werten. Gestützt wurde der Titel durch zwei positive Analystenkommentare im Anschluss an die zuvor veröffentlichen vorläufigen 2017er-Zahlen. Die Strategen von Warburg Research haben an ihrer Bewertung zwar keine Veränderungen vorgenommen, taxieren den fairen Wert mit 32 Euro aber deutlich über der aktuellen Notierung von 25,50 Euro. Die Berenberg Bank wiederum hat die Aktie auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,30 auf 28 Euro erhöht. Als Begründung verweisen die Experten darauf, dass sie die Erfolgschancen der YTWO-Plattform für Immobilen- und Wohnungsbauunternehmen nun doppelt so hoch wie bisher einschätzen. RIB Software ist daran zu 50 Prozent beteiligt. Rund um diese Plattform gab es allerdings auch kritische Stimmen, weshalb nicht jeder wikifolio-Trader an weiter steigende Kurse der Aktie glaubt.Geldkarussell ...

