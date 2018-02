Unterföhring (ots) -



- Serienstart auf Sky 1: die erste Staffel der Action-Serie "S.W.A.T" immer montags um 20.15 Uhr - Start der sechsten Staffel "Parks & Recreation" ab 28. Februar montags bis freitags um 17.45 Uhr - Alle Serienhighlights exklusiv zu sehen auf Sky 1 sowie abrufbar auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go



19. Februar 2018 - Es wird spannend auf Sky 1: In der neuen Serie "S.W.A.T." ist "Criminal Minds"-Star Shemar Moore immer montags im Auftrag einer polizeilichen Spezialeinheit in Los Angeles unterwegs. In spektakulären Einsätzen muss der Ermittler sich immer wieder psychologisch komplexen Aufgaben stellen. Inszeniert wird die Serie unter anderem von Justin Lin, bekannt aus "The Fast and the Furious" und "True Detective". Frauenpower gibt es hingegen in der sechsten Staffel "Parks and Recreation" ab 28. Februar montags bis freitags um 17.45 Uhr. In der Mockumentary über das Grünflächenamt im fiktiven Städtchen Pawnee dreht sich alles um die ehrgeizige, aber gleichzeitig liebenswürdige Leslie Knope, die sich als Stadträtin zahlreichen ökonomischen, aber auch kulturellen Problemen stellen muss. Alle Serien-Highlights sind linear auf Sky 1 sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.



Über "S.W.A.T" (1. Staffel):



Der schwarze Cop Daniel "Hondo" Harrelson (Shemar Moore) wuchs in einem Ghetto in L.A. auf. Doch aller Armut und Gewalt zum Trotz schafft er es bin in die S.W.A.T.-Einheit. Bei einem seiner nächtlichen Einsätze schießt sein weißer Teamleiter einen unbewaffneten schwarzen Teenager an und wird dafür suspendiert. Hondo übernimmt daraufhin die Führung im Team, während sich die Proteste der schwarzen Community gegen Polizeigewalt verstärken. Immer wieder gerät Shemar Moore, bekannt aus "Criminal Minds", in seiner neuen Serienhauptrolle zwischen die Fronten der schwarzen Community und seinen Pflichten als Polizist. Die Serienmacher von CBS erschaffen in "S.W.A.T" einen starken Helden, den seine Herkunft und seine Karriere in der Polizei-Sondereinheit in ständige Gewissenskonflikte bringen. Shemar Moor stürzt sich als Hondo in actiongeladene Einsätze und spektakuläre Stunts, die visuell atemberaubend gestaltet sind. Kein Wunder, denn schließlich führte unter anderem Justin Lin ("The Fast and the Furious" und "True Detective") Regie. Als Grundlage der Serie dient die gleichnamige Serie von 1975, die in Deutschland unter dem Titel "Die knallharten Fünf" bekannt wurde. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television und CBS. 22 Episoden immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket. OT: S.W.A.T, Actionserie, USA 2017. U.a. von Justin Lin und mit Shemar Moore, Stephanie Sigman, Alex Russell, Lina Esco, Jay Harrington, David Lim.



Über "Parks and Recreation" (6. Staffel): Es der sechsten Staffel reist Leslie Knop mit ihrem Team nach London, um den sogenannten "Frauen-in-der-Verwaltung-Preis" entgegenzunehmen. Parallel fühlen sich Ann, die beste Freundin und engste Vertraute Leslies, und Chris, stellvertretender Leiter der Stadtverwaltung bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. 22 Episoden montags bis freitags um 17.45 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket. OT: Parks and Recreation, Comedyserie, USA 2013. U.a. von Dean Holland. Mit Amy Poehler, Adam Scott, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Aziz Ansari, Rashida Jones, Rob Lowe.



