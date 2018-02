NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer sieht die US-Bank JPMorgan nach der Kursentwicklung der vergangenen Monate den Spielraum nach oben hin ausgereizt. Daher strich Analyst David Adlington in einer am Freitagabend veröffentlichten Studie sein bisheriges "Overweight"-Votum und stuft die Aktie nun mit "Neutral" ein. Das Kursziel senkte er von 87,70 auf 76,40 Euro, liegt damit aber noch knapp 15 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Der Experte befürchtet, dass Gerresheimer am 22. Februar über ein enttäuschendes Geschäftsjahr 2017 berichten wird. Wegen Verzögerungen bei neuen Produkten und des harten Preiskampfes unter den Herstellern medizinischer Nachahmerprodukte (Generika) sei die Nachfrage der Kunden wohl hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Auch für 2018 ist Adlington vorsichtig. Das Unternehmen habe zwar angegeben, von der US-Steuerreform zu profitieren, sei in seinen Aussagen aber vage geblieben. Der Analyst reduzierte seine eigene Prognose für die Steuerquote von 30 auf 27 Prozent. Dies dürfte allerdings die zu erwartenden negativen Wechselkurseffekte nicht kompensieren, gab er zu bedenken. Die Konsensprognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) dürften daher sinken. Vor diesem Hintergrund und angesichts des 14-prozentigen Kursanstiegs von den September-Tiefs sei die Aktie nicht mehr attraktiv.

Gemäß der Einstufung "Neutral" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten im Gleichklang mit dem jeweiligen Sektor entwickeln wird./gl/ck/fba

Analysierendes Institut JPMorgan.

ISIN DE000A0LD6E6

AXC0091 2018-02-19/11:47