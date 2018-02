Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie mit "20 Fragen an das Management". Sie fragt sich, ob die für 2018 avisierte Profitabilitätssteigerung vor allem auf steigende Bruttomargen zurückgehen werde oder auch höherer Umsatzdynamik zu verdanken sein solle. Zudem sei zu klären, ob kurzfristig größere Übernahmen angedacht seien./ck/ag Datum der Analyse: 16.02.2018

ISIN: FR0000120321