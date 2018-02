BERLIN (Dow Jones)--Der Stromkonzern Eon hat mit dem Bau eines neuen Windparks in Italien begonnen. Die 19 Turbinen werden eine Leistung von 57 Megawatt haben, wie das Unternehmen mitteilte. Die Essener setzen für die Windfarm im hügeligen Umland von Neapel auf Turbinen des dänischen Herstellers Vestas. Wie viel Geld dafür in die Hand genommen wird, wollte der Konzern nicht beziffern.

Im Sommer sollen die Windräder aufgestellt werden und dann schließlich nach den jetzigen Planungen zu Beginn des nächsten Jahres in Betrieb gehen. In Italien besitzt und betreibt der Versorger bereits zehn Windparks an Land mit einer Gesamtleistung von rund 330 Megawatt.

February 19, 2018 05:21 ET (10:21 GMT)

