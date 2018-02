shareribs.com - jeder deutsche Investor, der sich etwas mit dem Megatrend Cannabis beschäftigt hat, kennt die großen kanadischen Produzenten Canopy Growth (Börsenwert: 5,25 Mrd. CAD), Aurora (Börsenwert: 4,75 Mrd. CAD) und Aphria (Börsenwert: 2,26 Mrd. CAD).Die in Toronto gelistete ICC Labs Inc. (WKN: A2JAMF), der größte legale Cannabis-Produzent in Südamerika, ist in Deutschland zu Unrecht nahezu unbekannt. Im Vergleich zur kanadischen Konkurrenz ist die ICC Labs-Aktie mit einem Börsen-wert von gerade einmal 185,8 Mio. CAD extrem unterbewertet.Da die Big Player aus Kanada keinen Hehl aus ihren Expansionsplänen nach Südamerika machen, ist ICC Labs in unseren Augen ein überaus attraktiver Übernahmekandidat. Dies bietet smarten Anlegern ein Gewinnpotenzial von mehr als 400 Prozent.ICC Labs hat sich in zwei südamerikanischen Ländern Lizenzen für den Cannabis-Anbau gesichert und kann dort extrem günstig produzieren, um CBD-Extrakte in pharmazeutischer Qualität hauptsächlich für den weltweiten Export herzustellen.

