Köln (ots) - Habeck, Kramp-Karrenbauer und Söder sind Aufsteiger des Monats



Welchen Politikern schenken die Deutschen in dieser Woche das größte Vertrauen, so die Frage des aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer. Das Ranking von forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL zeigt: Markus Söder ist der "Aufsteiger der Woche", Andrea Nahles die "Absteigerin" - und der neue Grünen-Chef Robert Habeck der "Neueinsteiger" mit den besten Bewertungen. Habeck ero-bert auf Anhieb Rang 2 hinter Angela Merkel. Markus Söder liegt jetzt 7 Punkte vor Horst Seehofer und Andrea Nahles rutscht auf Rang 13 der 16 Politiker umfassenden Ranking-Liste ab. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Angela Merkel, die ja aktuell in dieser Vertrauens-Hitparade drei Punkte verliert, hat bei den eigenen Anhängern mit unverän¬dert 84 Punkten weiter den größten Rückhalt. Großen Zuspruch unter den eigenen Anhängern ha¬ben, mit jeweils über 70 von 100 möglichen Punkten, auch Markus Söder (78), Robert Habeck (74), Sarah Wagenknecht (73) und Christian Lindner (72)."



Politiker-Ranking im Februar 2018* Gesamt Differenz Februar-Januar 2018



Angela Merkel 57 minus 3 Punkte Robert Habeck 53 im Januar nicht abgefragt Annegret Kramp-Karrenbauer 51 im Januar nicht abgefragt Olaf Scholz 51 minus 3 Punkte Peter Altmaier 49 im Januar nicht abgefragt Julia Klöckner 48 im Januar nicht abgefragt Stephan Weil 47 minus 3 Punkte Ursula von der Leyen 45 unverändert Markus Söder 44 plus 2 Punkte Jens Spahn 44 im Januar nicht abgefragt Annalena Baerbock 40 im Januar nicht abgefragt Sarah Wagenknecht 40 plus 1 Punkt Andrea Nahles 38 minus 4 Punkte Horst Seehofer 37 plus 1 Punkt Christian Lindner 36 minus 1 Punkt Alexander Gauland 12 unverändert



*Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist jeweils der Mittelwert



Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.



Die Daten wurden vom 14. bis 16. Februar 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1505 Befragte. Statistische Fehlertole-ranz: +/- 3 Prozentpunkte.



