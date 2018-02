FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine in Aussicht gestellte Margensteigerung hat am Montag die Anleger von Siltronic erfreut. Die Papiere des Waferherstellers rückten im Frühhandel zunächst um fast 3 Prozent vor, relativierten dann aber etwas ihre Gewinne. Zuletzt betrug der Aufschlag noch etwa 1 Prozent auf 118,60 Euro. Im TecDax gehörten sie so aber weiter zum vorderen Drittel.

Finanzvorstand Rainer Irle betonte in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" das Ziel, die operative Marge in diesem Jahr noch über das hohe Niveau von 37 Prozent im Schlussabschnitt 2017 steigern zu wollen. Seine Zuversicht begründete er unter anderem mit der weiterhin hohen Nachfrage, einem knappen Angebot und preislich höher angesiedelten Langfristverträgen mit Kunden. 2018 könnte daher für den Waferhersteller noch besser werden als bisher gedacht, kommentierte Commerzbank-Analyst Thomas Becker in einer Schnelleinschätzung./tih/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WAF3001

AXC0102 2018-02-19/12:20