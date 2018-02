Am Freitagabend war seitens des CFO des Wafer-Herstellers Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) zu hören, dass das Unternehmen für 2018 eine steigende Gewinnmarge anstrebt. Das wäre auch nötig, um ein dynamisches Gewinnwachstum zu erreichen, immerhin hatte der Chipindustrie-Zulieferer zu Monatsbeginn im Zuge der 2017er-Bilanz darauf hingewiesen, dass die Preise in 2018 wohl steigen würden, die Dynamik des Preisanstiegs aber wohl nachlassen werde. Und ein angestrebtes Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich kann alles und nichts bedeuten … was dann auch dazu führte, dass die Aktie als Reaktion auf diese Perspektive unter Abgabedruck geriet. Diese Aussagen hätten in einem optimistischen Umfeld und bei einem intakten Aufwärtstrend das Potenzial, Siltronic deutlich höher zu tragen. Aber ein solches Umfeld liegt eben derzeit nicht vor.

Das aktuelle Marktgeschehen ist geprägt von spürbarer Zurückhaltung. ...

