Die Olympischen-Backspiele sind eröffnet: Wie schlagen sich Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger und Ex-Beachvolleyballer Julius Brink bei Tortenböden, Buttercreme und Co.? Können die ehemaligen Sportprofis an frühere Topleistungen anknüpfen und nach ihren Goldmedaillen auch den "Goldenen Cupcake" mit nach Hause nehmen? Ab Mittwoch, 21. Februar 2018, um 20:15 Uhr messen sich die beiden Olympiasieger mit Schauspieler Manuel Cortez, Moderatorin Andrea Kiewel, Schauspielerin Sonja Kirchberger, Schlagerstar Patrick Lindner, Comedian Maddin Schneider und Popsängerin Sarah Lombardi bei "Das große Promibacken".



