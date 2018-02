Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach kleineren Anpassungen im Bewertungsmodell von 4,90 auf 4,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Strategisch sei der Mobilfunker in einer recht schwierigen Position, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit den Premiummarken Deutsche Telekom und Vodafone könne man weder hinsichtlich der Reichweite noch der Netzqualität mit halten. 1&1 Drillisch biete derweil bessere Preise. Reichert rechnet daher bei Telefonica Deutschland mit weiter sinkenden Kundenzahlen./ag/la Datum der Analyse: 19.02.2018

