Nachdem die Notenbanken seit Jahren im Dauerfeuer auf dem Geldmarkt agierten, befand sich der Markt in den letzten Monaten in einer Art stürmischen Aufwärtsbewegung ohne echte Risiken einer gesunden Korrektur. Die Märkte kletterten von Hoch zu Hoch ohne wirklich durchzuatmen. Psychologie und Logik hatten keinen Platz in diesem Markt. Allen voran stürmte der amerikanische Aktienmarkt fast parabolisch ...

