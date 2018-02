CONSUS Real Estate AG: Vorstand Dr. Jürgen Büser verstorben

Berlin, 19. Februar 2018 - Der Aufsichtsrat und der Vorstand der CONSUS Real Estate AG haben mit Bestürzung erfahren, dass Herr Dr. Jürgen Büser, Mitglied des Vorstands und CFO der Gesellschaft, gestern nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist.

Axel Harloff, Vorsitzender des Aufsichtsrates der CONSUS Real Estate AG, sagt: "Die Nachricht über den Tod von Herrn Dr. Büser hat uns tief getroffen. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei seinen Hinterbliebenen, denen wir unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Die CONSUS Real Estate AG verliert mit Herrn Dr. Büser eine Persönlichkeit, dem die Gesellschaft wesentliche Impulse in einer Phase der strategischen Neuorientierung verdankt und zu deren Erfolg er mit seiner hohen Fachkompetenz maßgeblich beigetragen hat. Wir werden Herrn Dr. Büser in dankbarer Erinnerung behalten."

Die Position des Finanzvorstands der Gesellschaft soll kurzfristig neu besetzt werden. Der Aufsichtsrat beabsichtigt in Kürze die Vertragsverhandlungen mit einem Nachfolger abzuschließen.

Über die CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin ist der führende deutsche Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten. Wesentliche Bestandteile des Business Models der CONSUS sind ein hoher Anteil an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Entwicklungsaktivitäten werden ergänzt durch ein renditestarkes Bestandsportfolio deutscher Gewerbeimmobilien. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Bayerischen Börse, gelistet und wird an der Münchener Börse im Freiverkehr sowie auch in Frankfurt über XETRA gehandelt.

