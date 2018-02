Köln (ots) - CDU-Anhänger wollen keinen Rechtsruck



Vor dem Hintergrund des Richtungsstreits innerhalb der CDU hat forsa im Auftrag der Medien-gruppe RTL bei den Bundesbürgern nachgefragt: Soll die Christlich Demokratische Union "künftig stärker nach rechts rücken und konservativer werden"? Zwei Drittel der Befragten (66%) im RTL/n-tv-Trendbarometer sind der Auffassung, die CDU solle sich "eher um die Wähler in der poli-tischen Mitte kümmern". 21 Prozent sind der Auffassung, die Unionsparteien sollen sich weiter rechts orientieren. Unter den CDU-An¬hängern sind sogar drei Viertel (75%) der Meinung, die CDU solle eine Partei der Mitte sein. Auch die meisten CSU-Anhänger (60%) sind dieser Auffassung, ebenso wie die meisten Anhänger der SPD (76%), der Grünen (80%), der Linken (70%) und der FDP (67%). Lediglich unter den Anhängern der AfD ist eine Mehrheit von 53 Prozent dafür, dass die CDU einen konservativeren Kurs ein¬schlägt.



Die Meldung ist mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.



Die Daten wurden am 15. und 16. Februar 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.



Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 - 62882442



OTS: Mediengruppe RTL Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72183.rss2



Pressekontakt: Matthias Bolhöfer Kommunikation RTL Telefon: 0221 / 45674227 matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.de



Alessia Maier Kommunikation n-tv Telefon: 0221 / 45674103 Fax: 0221 / 456 - 74103 alessia.maier@mediengruppe-rtl.de