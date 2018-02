ReifenDirekt.de gibt Tipps zum richtigen Verhalten auf nassen Straßen.

Die passenden Reifen sind ein wichtiger Faktor für sicheres Fahren.

Ganz gleich zu welcher Jahreszeit: Regen verwandelt die Straßen schnell in gefährliche Rutschpisten. Sammelt sich das Wasser in Spurrillen oder Pfützen, droht sogar das berüchtigte Aquaplaning. Die Experten von ReifenDirekt.de erklären, worauf es zu achten gilt und was man im Ernstfall tun kann.

Aquaplaning bezeichnet das sogenannte Aufschwimmen eines Fahrzeugs. Ein Wasserfilm unterbricht den Kontakt der Reifen zur Straßenoberfläche, das Auto lässt sich für ein paar Sekunden nicht mehr steuern. Wer Aquaplaning schon einmal erlebt hat, weiß, wie erschreckend der plötzliche Kontrollverlust am Steuer sein kann. Auch wenn die Versuchung groß ist, sollte man in einer solchen Situation möglichst weder Bremsen noch Lenkung betätigen", rät Thierry Delesalle von ReifenDirekt.de "Denn beim Bremsmanöver blockieren die Reifen wenn ein einzelnes Rad dabei wieder spontan Grip zum Asphalt bekommt, kann das Fahrzeug ins Schleudern geraten. Dasselbe gilt für die Lenkung: Ist das Steuer beim wiedergewonnenen Bodenkontakt stark verdreht, reagiert das Fahrzeug womöglich unvorhersehbar. Stattdessen das Lenkrad stabil halten, den Fuß vom Gas nehmen und sofort die Kupplung treten damit verringert man die Geschwindigkeit des Autos auch ohne Bremsen."

Obwohl sich Aquaplaning nicht vollständig verhindern lässt, gibt es Möglichkeiten, mit denen sich die Gefahr zumindest verringern lässt. Wichtigster Faktor sind die Reifen. Bei weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen 1,6 Millimetern Profiltiefe sollten diese unbedingt ersetzt werden, denn ein gutes Profil verbessert die Wasserverdrängung des Fahrzeugs erheblich. In Onlineshops wie ReifenDirekt.de gibt es für jedes Auto und jeden Bedarf die passenden Pneus, ganz gleich ob preiswerte Qualitätsreifen oder leistungsstarke Premiummarken. So kommt man gut gerüstet und sicher durch jedes Wetter.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.ReifenDirekt.de, www.ReifenDirekt.at, www.ReifenDirekt.ch, www.123pneus.ch, www.Autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.Mytyres.co.uk, www.Gommadiretto.it, www.Neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.Reifen.de

Reifentests: www.Reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

