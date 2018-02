Themen heute:

Toyota startet weltweit mit "Start Your Impossible' /// Schilderwechsel bei Mofas und Mopeds am 1. März 2018

1.

Pünktlich zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang ist die Toyota Kampagne "Start Your Impossible" in 27 Ländern gestartet. Die erste weltweite Marketingkampagne würdigt den Wandel von Toyota zum Mobilitätsunternehmen und seine achtjährige Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen und Paralympischen Komitee.





"Start Your Impossible" zeigt reale Geschichten von olympischen und paralympischen Athleten sowie von Alltagssportlern, die Werte verkörpern wie Demut, harte Arbeit und den Willen, niemals aufzugeben.

Die Kampagne bringt das langfristige Bestreben des Unternehmens zum Ausdruck, eine integrative und nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, in der jeder durch Entschlossenheit und Toyota Technologien scheinbar Unmögliches erreichen kann. Die Multi-Plattform-Kampagne basiert auf den beiden Säulen "Inspiration" (Wille und Kraft des menschlichen Geistes) und "Beweis" (wie Toyota Innovationen Menschen helfen können, sich zu bewegen). Dazu gibt es unterschiedliche "Start Your Impossible"-Werbespots: So präsentiert "Frozen" einzigartige Momente der olympischen und paralympischen Geschichte und soll zur Diskussion über die globale Erderwärmung und deren mögliche Auswirkungen auf Schönheit, Hoffnung und Helden der Olympischen und Paralympischen Winterspiele anregen. "Lanes of Life" ("Spuren des Lebens") begleitet das Leben von sechs olympischen Snowboardern Und "Dreams" (also "Träume") zeigt, dass der kleinste Fehler den Traum eines Sportlers für immer verändern kann.





2.

Um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen, benötigen Halter von Mopeds oder Mofas neben der Betriebserlaubnis auch ein Versicherungskennzeichen für ihr Fahrzeug. Darauf weist die ERGO Versicherung hin.

Es zeigt, dass der Halter eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat und gilt wie der dazugehörige Versicherungsschutz jeweils bis zum 28./29. Februar des Folgejahres. Am 1. März 2018 verlieren die aktuell geltenden schwarzen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit und das Moped damit seinen Versicherungsschutz. Dann sind ausschließlich neue blaue Kennzeichen im Straßenverkehr erlaubt, deren Gültigkeit am 28. Februar 2019 endet. Durch die jährlich wechselnden Farben ist auf den ersten Blick zu erkennen, ob das Fahrzeug mit aktuellem Versicherungsschutz unterwegs ist oder nicht. Wer mit einem ungültigen Kennzeichen unterwegs ist, macht sich strafbar. Fahren ohne Versicherungsschutz kann eine Gefängnis- und Geldstrafe zur Folge haben.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.