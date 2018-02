Liebe Trader,

Das Wertpapier des Autovermieters Sixt konnte innerhalb von 5 Werktagen eine Performance von über 12 Prozent ablegen und zeitgleich auf neue Verlaufshochs klettern. Es scheint, als streben Aktieninhaber nach der dreistelligen Kursmarke! Sixt möchte ohnehin neue Wege einschlagen, nachdem das Unternehmen seine Carsharing-Anteile von DriveNow an den Partner BMW verkauft hat. "Ziel ist es, ein integriertes Produkt mit 215.00 Fahrzeugen weltweit von Sixt aufzubauen.", erklärte Gründersohn und Vorstandsmitglied Alexander Sixt. Außerdem herrschen hohe Zukunftserwartungen an eine Unternehmens-Ausweitung in die USA.

Ein Grund mehr für Investoren, sich an der Aktie zu beteiligen - und dies tun sie auch! Erst Donnerstag ist es dem Wertpapier gelungen, die Januarhochs zu übertreffen, was aus charttechnischer Sicht als eine positive Resonanz gewertet wird. Der Kursverlauf strebt in Richtung des 138,2% Fibonacci-Retracements, welches bei einem Niveau bei 92,71 Euro angelegt ist. Innerhalb des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals wäre es aus technischer Sicht sogar möglich, den runden Wert von 100,00 Euro zu erreichen.

Long-Chance:

Sollte es der Sixt-Aktie gelingen über den Vorwochenhochs von 85,65 Euro zu verbleiben, steigen die Chancen auf einen weiteren Run zunächst an das 138,2 % Fibo-Retracement bei 92,71 Euro merklich an. Die Verlustbegrenzung sollte aber noch unter dem Niveau von 80,00 Euro angesetzt werden, sollte ein direktes Long-Engagement in Betracht gezogen werden. Ein Kursabstieg unter die Februartiefs von 71,75 Euro würden die frischen Verlaufshochs anprangern und es kämen Abgaben auf die 50-Wochen-Durchschnittslinie bei 67,56 Euro ins Spiel.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 89,80 Euro

Kursziel: 92,71 / 100,00 Euro

Stopp: < 80,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 9,80 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Sixt SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 89,80 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

