Auf der Goldman Sachs Internet and Technology Conference am 15.2. tat Snaps (WKN:A2DLMS) CEO Evan Spiegel einige interessante Meinungen kund. Gegenstand: Die negativen Reaktionen der Snapchat-Nutzer auf die neue Oberfläche der App. Das neue Design trennt soziale Inhalte von Medieninhalten und versucht gleichzeitig, die Oberfläche der App für neue und ältere Nutzer zugänglicher zu machen.



In der Regel sind die ersten Nutzerbewertungen meist negativ, und was wäre das Internet ohne eine Falschmeldung, dass Snapchat zur allerersten Version zurückkehren werde, die Anfang des Monats viral ging? Trotzdem: Spiegel könnte nicht glücklicher sein.

Es funktioniert - irgendwie

Abgesehen von der Oberfläche hat das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...