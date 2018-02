Um Anleger vor den Gefahren von Bitcoin zu warnen, hat die polnische Zentralbank einen beliebten Youtuber bezahlt.

Seit dem kometenhaften Aufstieg und Fall des Bitcoin-Kurses äußern sich Zentralbanker immer wieder zum Potential oder auch zu den Gefahren der Krypto-Taler. Sie sorgen sich um den Datenschutz, ziehen Vergleiche zum Tulpenfieber aus dem 17. Jahrhundert oder - wenn sie der virtuellen Währung positiv gegenüber stehen wie der Bank of England Chef Mark Carney - wittern sie die nächste Revolution in der Finanzwelt. Gemein ist diesen Äußerungen eines: Sie richten sich an ein Fachpublikum aus Bankern, Investoren, Journalisten.

Dagegen hat sich die polnische Zentralbank für einen viel direkteren Weg entschieden, die Bürger vor den Gefahren des Bitcoins zu warnen, und hat auch das passende Medium dafür gewählt: Youtube. So hat die Zentralbank zugegeben, eine Kampagne gegen ...

