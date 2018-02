FRANKFURT (Dow Jones)--Kurz vor der Fusion mit Wettbewerber Praxair will Linde seinen Aktionären eine besonders hohe Dividende zahlen. Der Gasehersteller und Anlagenbauer aus München kündigte eine Ausschüttung von 7,00 Euro je Aktie an. 3,90 Euro davon sollen aus dem Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres gezahlt werden; 3,10 Euro in Erwartung des Ertrags der ersten drei Quartale 2018.

Mit der Vorstandsentscheidung trägt Linde dem Umstand Rechnung, dass Praxair seinen Aktionären jeweils Quartalsdividenden zahlt. Die Fusionsvereinbarung vom vergangenen Juni sah deshalb vor, dass der DAX-Konzern in den Quartalen vor dem Abschluss der Übernahme bereits eine Gewinnbeteiligung gewährt. Zu erwarten sei auf Seiten von Praxair eine Ausschüttung für drei Quartale. Der Aufsichtsrat muss die Entscheidung ebenso billigen wie die Hauptversammlung.

Linde und Praxair wollen in der zweiten Jahreshälfte 2018 zum weltgrößten Anbieter von Industriegasen fusionieren. Vergangene Woche kündigte die EU-Kommission eine vertiefte Prüfung des Zusammenschlusses an.

