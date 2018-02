Die politische Non-Profit-Organisation Greenpeace hat Bedenken gegen das geplante Handelsabkommen zwischen den südamerikanischen Mercosur-Staaten und der EU. Es wirke sich negativ auf die Umwelt in Südamerika aus und schade Bauern, Konsumenten und Umwelt in Europa, schreibt Greenpeace in einer Aussendung am Montag."Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...