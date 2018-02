BP hat in der vergangenen Woche die Quartalsdividende ausgeschüttet. Für Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, ist die Dividendenpolitik nach wie vor ein Grund in die Aktie von BP zu investieren. Aber auch andere Argumente sprechen seiner Meinung nach für einen Einstieg in BP. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Ölpreis, Royal Dutch Shell und Gazprom. Das komplette Interview finden Sie hier.