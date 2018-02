Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im Juli 2017 habe der Halbleiter-Zyklus zwar seinen Höhepunkt erreicht, doch es gebe weiterhin keine Anzeichen für einen Abschwung, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Chipunternehmen. Die Lagersituation sei günstig, denn die Lagerbestände sänken statt zu steigen. Dies sei genau so, wie es an diesem Punkt im Zyklus zu erwarten sei./ck/mis Datum der Analyse: 19.02.2018

