Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Sanofi von 83 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns für 2018 sei schwach ausgefallen, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Das liege am ersten Halbjahr und den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Eine Erholung brauche wohl etwas länger, doch kehre das Wachstum wohl zurück./mis/gl Datum der Analyse: 19.02.2018

