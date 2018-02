Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Umfrage zur Nutzung eines Medikaments auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Entgegen seiner Annahme seien Patienten bereit, für das oral verabreichte Antidiabetikum Semaglutide von Novo Nordisk tiefer in die Tasche zu greifen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch seien die verschreibenden Ärzte aufgeschlossener für diese Verabreichungsform, als er erwartet habe./bek/gl Datum der Analyse: 19.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2018-02-19/14:28

ISIN: DK0060534915