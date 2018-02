SMC-Research hat auf die Veröffentlichung der vorläufigen Abschlusszahlen durch die Mensch und Maschine SE mit einer Anhebung des Kursziels reagiert. Das Unternehmen überzeuge durch eine anhaltend dynamische Gewinnentwicklung und dürfte dies nach Auffassung des Researchhauses auch in Zukunft tun.

Mensch und Maschine habe das letzte Jahr mit einem moderaten Rohertragswachstum und mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung abgeschlossen. Als besonders erfreulich werten die Analysten dabei, dass diese Verbesserungen nicht nur in dem ohnehin wachstumsstarken und hochprofitablen Softwaresegment erzielt worden seien, sondern auch im Systemhaus. Hier habe MuM deutliche Ausfälle im Handelsumsatz mit den Autodesk-Lizenzen infolge des durch die Amerikaner vollzogenen Wechsels des Lizenzmodells auf ein Abomodell verkraften müssen, was dank der starken Nachfrage nach Dienstleistungen sowie nach eigenen Lösungen gut gelungen sei.

Im vierten Quartal, in dem das neue Lizenzmodell erstmals ohne den verzerrenden Vorjahreseffekt zum Tragen gekommen sei, habe die Dynamik des Handelsgeschäfts wieder zugenommen und ein fast 15-prozentiges Wachstum der Systemhaus-Umsätze ermöglicht.

Damit vollziehe sich die Entwicklung nach Darstellung von SMC-Research weiterhin zuverlässig in dem vom MuM-Management schon vorab skizierten Rahmen, was nach Auffassung des Researchhauses die Glaubwürdigkeit der Unternehmensprognosen nachdrücklich unterstreiche. Auch wenn MuM im letzten Jahr und auch in den Prognosen für die nächsten Jahre eine leichte Fokusverlagerung von Wachstum auf Profitabilität vollzogen habe und somit nun mit ehrgeizigeren Margenzielen arbeite, halten die Analysten die Prognosen für gut erreichbar und haben ihre Schätzungen hieran ausgerichtet.

Der daraus resultierende faire Wert habe sich gegenüber dem letzten Update von 21,80 Euro auf nun 25,90 Euro je Aktie erhöht, was vor allem auf den Rollover-Effekt zum Jahreswechsel zurückzuführen sei. Damit die Analysten für die MuM-Aktie wieder signifikantes Kurspotenzial und begründen damit die Änderung des Rating von zuletzt "Hold" auf "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

