Liebe Leser,

BASF ist derzeit in einer schwierigen Phase. Dennoch hat der Wert vor allem nach Meinung von charttechnischen Experten gute Chancen, schnell in einen neuen Aufwärtstrend zurückzukehren. Wichtig sei es, die bisherigen Obergrenzen bzw. früheren Unterstützungen in Höhe von 90 Euro erneut zu überwinden. Dann gäbe es auch wirtschaftlich durch die bald anstehenden Dividendenzahlungen weitere Argumente, den Wert zu kaufen. Im Detail: Die Aktie hat den klaren charttechnischen Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...