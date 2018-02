Liebe Leser,

Daimler warnte nun ausdrücklich vor den Folgen der Dieselverbote, die in Deutschland möglicherweise ausgesprochen werden. Es könne ein Milliardenschaden entstehen, so die Einschätzung des Automobilherstellers. Das würde wohl auch den Aktienkurs tangieren. Chartanalysten sind indes noch optimistisch. Hiernach kann es in den kommenden Wochen und Monaten auf die bisherigen Zwischenhochs und damit dann auch in Richtung 100 Euro aufwärts gehen. Konkret: Zum Wochenausklang war die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...