Bern (ots) - Die Verhandlungen zwischen den Delegationen des

Verwaltungsrats SDA und der Redaktionskommission sind gescheitert.

Auch beim vierten Gesprächstermin sind unterschiedliche Vorstellungen

über die Ausgestaltung des Sozialplans geblieben. Die Delegation des

Verwaltungsrats hat schon am Freitag die Schlichtungsstelle des SECO

angerufen, um die Differenzen im Arbeitsstreit zu überwinden.



Die Verhandlungsdelegation des Verwaltungsrats SDA hat sich heute

Vormittag nochmals zu einem abschliessenden Gespräch mit den

Sozialpartnern getroffen. Eine Einigung über strittige Punkte konnte

jedoch nicht erreicht werden. Um eine Einigung in der Frage des

Sozialplans zu erreichen, hat der Verwaltungsrat schon am Freitag die

Schlichtungsstelle des SECO angerufen.



Der Verwaltungsrat hat einen grosszügigen Sozialplan

bereitgestellt und diesen in den Verhandlungen nochmals deutlich

aufgebessert. Darin eingeschlossen waren auch gute Lösungen für die

zwölf Betroffenen einer Frühpensionierung sowie die acht gekündigten

Mitarbeitenden ohne Anschlusslösung. Der Sozialplan beträgt nun 2.5

Millionen Franken. Ebenfalls wurde ein Härtefallfonds in Aussicht

gestellt und mit 100'000 Franken dotiert. Da keine Einigung erzielt

werden konnte, soll nun die Schlichtungsstelle des SECO für eine

Lösung beigezogen werden.



Mit der Anrufung der Schlichtungsstelle beim Staatssekretariat für

Wirtschaft (Seco) ist die Wiederaufnahme des ausgesetzten Streiks bei

der SDA untersagt. Mit der Einreichung des Gesuchs beim SECO besteht

die Pflicht zum Arbeitsfrieden.



