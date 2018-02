München - Linde: Vorstand beabsichtigt, Hauptversammlung Dividendenausschüttung i.H.v. von 7 Euro je Aktie vorzuschlagen - AnleihenewsDer Vorstand der Linde AG ("Linde") (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat beschlossen, in seinem dem Aufsichtsrat vorzulegenden Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung 2018 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 7,00 Euro je Linde-Aktie vorzusehen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

