Shanghai (ots/PRNewswire) - Heute ist der fünfte Tag der

chinesischen Frühlingsfest-Feiertage und das chinesische Neujahr ist

zu einer globalen Touristen-Spitzensaison geworden, da immer mehr

chinesische Touristen das Fest im Ausland feiern. Laut den Daten der

China Tourism Academy reisen nicht weniger als 6,5 Millionen Chinesen

zu diesem Frühlingsfest ins Ausland und Händler rund um die Welt

bemühen sich, das Erlebnis der chinesischen Touristen zu verbessern.

Über 23 Millionen Händler außerhalb des chinesischen Festlandes

akzeptieren UnionPay, welches die bevorzugte Bankkarte chinesischer

Touristen ist. Das Volumen der grenzübergreifenden mobilen

Zahlungstransaktionen über UnionPay hat im Zuge dieses

Frühlingsfestes erheblich zugenommen.



Mobile Zahlung wird immer beliebter



Seit Einführung der "UnionPay"-App hat UnionPay International die

Akzeptanzreichweite der App außerhalb des chinesischen Festlandes

kontinuierlich ausgebaut. So sind 2017 Anzahl und Volumen von

Transaktionen über QuickPass, dem mobilen Zahlungsdienst von

UnionPay, und UnionPay QR Code außerhalb des chinesischen Festlandes

um ein Vielfaches gewachsen.



Gerade kurz vor diesem Frühlingsfest haben zahlreiche Händler in

Nepal, Kenia, Dschibuti, Vietnam und Taiwan begonnen, UnionPay QR

Code zu akzeptieren, das vorher nur in Singapur, Hongkong und Macau

angenommen wurde. Dazu zählen Einkaufszentren, Supermärkte, Hotels,

Restaurants und Touristenattraktionen.



Außerdem wächst mit der zunehmenden Zahl von chinesischen

Reisenden ins Ausland auch das Transaktionsvolumen von QuickPass, dem

mobilen Zahlungsdienst von UnionPay, außerhalb des chinesischen

Festlandes. Heute können UnionPay-Karteninhaber mit QuickPass bei

etwa 1 Million POS-Terminals in 18 Ländern und Regionen wie unter

anderem Hongkong, Macau, Taiwan, Singapur, Australien und Russland

bezahlen.



Globale Händler begrüßen chinesische Touristen durch das Annehmen

von UnionPay



Dadurch, dass immer mehr Händler UnionPay-Karten akzeptieren, wird

das Reiseerlebnis chinesischer Touristen immer besser. Die neuesten

Daten zeigen, dass Kunden heute in 168 Ländern und Regionen bei über

23 Millionen Händlern und 1,64 Millionen Geldautomaten mit UnionPay

bezahlen können. Während des Frühlingsfestes bieten berühmte

Restaurants, Hotels und Unterhaltungslokalitäten an 22 beliebten

Reisezielen exklusive Rabatte von bis zu 30 % für

UnionPay-Karteninhaber.



Auch Kulturerlebnistouren und Selbstfahrtouren werden unter

chinesischen Touristen zunehmend beliebter. Um chinesischen Touristen

entgegenzukommen, bieten mehr als 10 Museen exklusive Angebote für

UnionPay an. Und seit dem 10. Februar ist das Transaktionsvolumen von

UnionPay-Karten bei Autovermietern in den USA, Thailand und

Australien erheblich gestiegen.



