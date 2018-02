Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum vierten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie des Dialysespezialisten bis 2021. FMC dürfte Dubajova zufolge deutlich von den niedrigeren Unternehmenssteuern in den USA profitieren./la/tih Datum der Analyse: 19.02.2018

