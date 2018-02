Liebe Leser,

es ist etwas ruhiger geworden um die Continental-Aktie - zumindest verglichen mit der Entwicklung im Januar. So war der Kurs der Aktie am 9. Januar auf über 250 Euro gestiegen und hatte damit ein frisches 12-Monats-Hoch markiert, als die Gerüchteküche brodelte. Damals hieß es von Continental, man sei in einem "frühen Analysestadium" im Hinblick auf das Durchspielen diverser strategischer Szenarien. Was für Szenarien? Damals hieß es von Continental, es ginge um mögliche Szenarien ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...