Die Renault Bank direkt, ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, ist seit fünf Jahren mit Tages- und Festgeldkonten in Deutschland erfolgreich.



Unter dem Motto "Aus Vertrauen wachsen" dankt die Renault Bank direkt anlässlich dieses Jubiläums den heute mehr als 250.000 Sparern für fünf Jahre Vertrauen in die Renault Bank direkt.



Am 18. Februar 2013 startete die Renault Bank direkt in Deutschland unter www.renault-bank-direkt.de mit dem Einlagengeschäft. In den fünf Jahren bis heute hat die Renault Bank direkt sich ständig weiterentwickelt. So gehören seit 2016 auch Tages-und Festgeldkonten für Minderjährige zum Produktportfolio. Seit 2017 können Kunden dank Videoidentifikation ihr Konto komplett papierlos eröffnen.



In den fünf Jahren ihrer Präsenz in Deutschland wurde die Renault Bank direkt vielfach für Produkte, Zinsen und Kundenservice sowie für Qualität und Sicherheit des Online-Bankings ausgezeichnet - unter anderem mehrfach mit dem n-tv-Award und fünf Mal in Folge mit dem Banking-Check-Award, der komplett auf authentifizierten Kundenmeinungen basiert.



Xavier Dérot, Generaldirektor: "Wir sind stolz darauf, dass Deutschland mit der Renault Bank direkt das zweite Land nach Frankreich war, in dem 'RCI Bank and Services' Tages- und Festgeldkonten angeboten hat. Mit den Einlagen refinanzieren wir unser automobiles Kerngeschäft. Dadurch sind wir imstande, noch attraktivere Finanzierungslösungen für unsere Kunden in den Autohäusern der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti in Deutschland zu ermöglichen."



Przemyslaw Malysz, Direktor Finanzen: "Unseren deutschen Kunden danken wir, dass sie uns ihre Spareinlagen anvertrauen und dass sie uns als junge Online-Bank durch ihre Zufriedenheit von Anfang an mit Preisen und Awards ausgezeichnet haben. Zum fünfjährigen Jubiläum der Renault Bank direkt belohnen wir ihre Treue mit einem besonderen Angebot, das unter www.renault-bank-direkt.de/5-jahre zu finden ist."



Die Renault Bank direkt, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, startete am 18. Februar 2013 in Deutschland mit dem Produkt "Tagesgeld". Noch im selben Jahr wurden die Festgeld-Produkte mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren eingeführt. Seit 2016 bietet die Online-Bank "U18-Konten" für minderjährige Sparer an. Die Renault Bank direkt wurde vielfach für Produkte, Zinsen und Kundenservice sowie Sicherheit und Qualität des Online-Bankings ausgezeichnet, unter anderem von Handelsblatt, n-tv und dem Vergleichsportal Banking-Check.



RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Unter dem Namen ihrer Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht. RCI Banque Deutschland führte 2011 innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien in Deutschland ein, zunächst bei Renault, später bei Nissan Elektrofahrzeugen. Seit 2013 ist das Unternehmen als "Renault Bank direkt" unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-Service Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.



