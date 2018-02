2017 war überschattet von Katastrophen. Wirbelstürme, Waldbrände und andere Naturgewalten wüteten. Europas größter Versicherer zahlte über eine Milliarde Euro diesbezüglich an seine Kunden. Trotzdem sind die Jahreszahlen der Allianz gar nicht schlecht ausgefallen. Die Dividende wurde auf acht Euro angehoben - Mehr als von den Anaylsten erwartet wurde. Die Aktie notiert allerdings zeitweise als einziger Dax-Wert im negativen Bereich. Wie das zusammenpasst, erfahren Sie in dieser Sendung. Moderatorin Johanna Claar bespricht mit Roger Peeters von PFO Advisory den Ausblick für 2018 und was von der Allianz-Aktie noch zu erwarten ist.