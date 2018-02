Lieber Leser,

Anglo American wird die Ergebnisse per 2017 am 22. Februar vorlegen. Bereits vorher hat man die Produktionsdaten bekannt gegeben. Die Gesamtproduktion auf Kupfer-Äquivalenzbasis stieg in 2017 um 5 %. Per viertes Quartal fiel die Gesamtproduktion um 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal aufgrund von Rückgängen bei der Produktion von metallurgischer Kohle, Platinum und Eisenerz. Der Kupferpreis lag im vierten Quartal 10 % über dem des Niveaus vom Ende des dritten Quartals und ... (David Iusow)

