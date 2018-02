Der GBC-Analyst Cosmin Filker sprach mit Juan Rodriguez, dem Vorstand der Finlab AG, über die neusten Beteiligungen und die weiteren Perspektiven des FinTech-Spezialisten.

GBC AG: Herr Rodriguez in 2017 sind Sie über zwei neue Beteiligungen in den Bereich Krypto-Währungen eingestiegen. Konkret handelt es sich dabei um eine 25%ige Beteiligung in die Bitcoin/Gold-Plattform Vaultoro Ltd. sowie um eine 20%ige Beteiligung an dem in Frankfurt ansässigen ICO und Token Launch Accelerator Iconiq Lab Holding GmbH. Können Sie die beiden Beteiligungen näher skizzieren?

Juan Rodriguez: Mit Vaultoro bieten wir die weltweit schnellste und kosteneffektivste Möglichkeit, physisches Gold mit Bitcoin zu kaufen und über einen renommierten Partner in der Schweiz einzulagern. Dies ermöglicht es den Anlegern, ihre Einlagen außerhalb des Bankensystems zu sichern, ohne dass diese physischen Anlagen an Liquidität verlieren. Das Ziel ist es, dass Anleger mit Hilfe von Vaultoro's Internet-Vaulting-App und einer durch Gold abgesicherten Debitkarte ihre Einlagen mit Gold und Bitcoin absichern und in jeder Währung in Echtzeit ausgeben können. Neben der Debitkarte wird es kurzfristig die Möglichkeit geben, weitere Edelmetalle wie Silber und Platinum auf der Plattform zu handeln. Ebenso sollen weitere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum, zum Erwerb der Edelmetalle aufgenommen werden. Iconiq Lab ist eine Accelerator Plattform die Komplettservices für Krypto-, Blockchainund Token-Startups anbietet. Iconiq Lab stellt ausgewählten Unternehmen Startkapital und Know-how für die Durchführung des eigenen ICO oder Token Launch zur Verfügung. Iconiq Lab und ihre Partner bieten kompetente Services und digitale Lernmodule zu Themen wie "Tokenization", rechtliche Aspekte des ICO, Best-Practices bei der Vermarktung eines ICO und Verbindungen zu den wichtigsten Investoren im Kryptobereich. Einerseits erhalten Startups, die Teil des Programms sind, damit die besten Chancen für die Platzierung ihres eigenen Tokens bzw. ICO und andererseits gewährleitet das Programm eine extrem hohe Qualität des jeweiligen ICO für potentielle Anleger, da nur Unternehmen in das Programm aufgenommen werden, welche die hohen Standards von Iconiq Lab erfüllen und insbesondere ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln. Iconiq Lab wird zeitnah zur Finanzierung des Accelerator Programms einen eigenen Token, den so genannten ICNQ, anbieten. Das dafür notwendige White Paper befindet sich derzeit gerade zur Prüfung bei der BaFin. Die Investoren in den ICNQ erhalten über die Mitgliedschaft durch Erwerb des Tokens Zugang zu allen aus dem Accelerator Programm entwickelten ICOs und zwar zu den größtmöglichen Vorzugskonditionen.

GBC AG: In welcher Form kann die FinLab AG den neuen Beteiligungen helfen, um im aktuellen Trendumfeld agieren zu können?

Juan Rodriguez: Neben der Funktion als Kapitalgeber (und damit Investor) sind wir Company Builder und Incubator, so dass wir unsere Beteiligungen bei den unterschiedlichsten Themen im Tagesgeschäft unterstützen. Diese sind insbesondere Unterstützung bei der Suche und die Verhandlung mit geeigneten Kandidaten, also Human Ressources Unterstützung, sowie buchhalterischen Support als auch Unterstützung bei der Ansprache von Investoren, Erstellung des Pitch Decks, Modellierung des Business Plans und, last but not least, Unterstützung hinsichtlich juristischer Dokumente wie Beteiligungsverträge. Im Prinzip supporten wir die Firmen von A-Z und tauschen uns, wenn nicht täglich, zumindest wöchentlich mit dem jeweiligen Gegenpart aus.

GBC AG: Jüngst haben Sie auch die neue Beteiligung an der Galaxy Digital Holdings Ltd. bekannt gegeben, einer Firma, die von Mike Novogratz gegründet wurde. Welche Potenziale erkennen Sie bei dieser Beteiligung?

Juan Rodriguez: Bereits mit Start der FinLab haben wir in unserer Strategie verankert, dass wir auch in ausgewählte Fonds und andere Inkubatoren mit dem Schwerpunkt "fintech", bevorzugt in den Vereinigten Staaten und Asien, investieren werden. Das Investment in Galaxy Digital deckt genau diese Strategie und Idee ab, da wir mit dem Investment in ein professionelles, insbesondere institutionelles, globales Netzwerk in dem Bereich Krypto- und Blockchain Universum investieren. FinLab mit Galaxy Digital teilen den gleichen Investitionsschwerpunkt, so dass die Investition in Galaxy Digital auch eine strategische Partnerschaft untermauert, die sich u.a. auch auf die gemeinsame Nutzung von Co-Investments fokussiert.

GBC AG: Neben den neuen Investitionen haben sich auch die bestehenden Beteiligungen erfolgreich entwickelt. Bezeichnend hierfür steht die Deposit Solutions GmbH, bei der jüngst eine neue Finanzierungrunde erfolgreich abgeschlossen wurde. Mittlerweile konnten über die Deposit Solutions Einlagen in Höhe von nahezu 4 Mrd. € vermittelt werden. Was sind die Faktoren dieses Erfolges?

Juan Rodriguez: Als wir uns im September 2015 an der Deposit Solutions beteiligt haben, war die Mission des Startups, die führende Open Banking-Plattform für Einlagen, die Banken und Sparer aus ganz Europa verbindet, aufzubauen. Zu unserem Einstiegszeitpunkt hatte Deposit Solutions unter 25 Mio. € vermitteltes Volumen. Heute, ...

