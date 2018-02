Liebe Leser,

bei Barrick Gold gab es nicht nur Zahlen für 2017, sondern auch Angaben zur Höhe der Quartalsdividende. Diese soll demnach exakt 3 US-Cents je Aktie betragen. Zahltag soll der 15. März 2018 sein. Wichtig zu wissen: Gezahlt werden soll an diejenigen Aktionäre, welche am Ende des Handelstages 28. Februar 2018 die Aktie im Depot haben. Dies ist im Einzelfall zu prüfen bzw. bei der jeweiligen Depotbank nachzufragen. Hier gilt es zu beachten, dass bei Kauf z.B. in Europa ggf. einige ... (Peter Niedermeyer)

