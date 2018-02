Fast 200.000 Euro hat ein deutscher Autobauer ausgegeben, um an ein Tesla Model 3 aus den USA zu kommen. Das Urteil fällt eindeutig aus.

Es ist nicht leicht an ein Tesla Model 3 zu gelangen, deutsche Kunden müssen Jahre auf die Auslieferung warten, weil der US-Konzern nicht mit der Produktion nachkommt. So lang wollte ein deutscher Autobauer offenbar nicht warten und ließ den Wagen kurzerhand per Luftfracht in die Bundesrepublik einfliegen, berichtete der Fachblog Elektrek kürzlich.

Das ließ sich der nicht namentlich genannte Konzern einiges Kosten, bestätigt nun die "Süddeutscher Zeitung": Etwa 185.000 Euro, zuzüglich Transport, Steuer und Zoll. Zum Vergleich: Die Einstiegsvariante ist laut Hersteller für umgerechnet 28.200 Euro zu haben.

Bevor ...

