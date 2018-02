DAX-Aufholjagd will nicht in Schwung kommen - Daimler-Aktie unter Druck

Es heißt wieder einmal: Wie gewonnen, so zerronnen. Nach einem positiven Handelsauftakt ging dem DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) im Verlauf des heutigen Montaghandels die Puste aus.

Das war heute los. Zeitweise kletterte das wichtigste deutsche Börsenbarometer sogar über die Marke von 12.500 Punkten. Allerdings hielt die gute Stimmung nicht lange an. Feiertagsbedingt fehlten die Impulse von der Wall Street, die möglicherweise hätten für etwas Auftrieb sorgen können. So kam die Aufholjagd nach den jüngsten Börsenturbulenzen hierzulande ein weiteres Mal nicht voran.

Das waren die Tops & Flops. Zu den heutigen DAX-Tagesgewinnern gehörte unter anderem RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Die Aktie des Energieversorgers legte dank eines positiven Analystenkommentars etwas mehr als 2 Prozent an Wert zu. Eine deutlich schlechtere Performance lieferte dagegen Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) ab. Die Daimler-Aktie rutschte zwischendurch um mehr als 2 Prozent in die Tiefe. Für Verunsicherung sorgte ein "Bild am Sonntag"-Bericht, wonach die US-Behörden im Zuge der Abgasaffäre nach Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) nun auch die Schwaben stärker ins Visier nehmen würden. Schlecht lief der Tag auch für die Linde-Aktie (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75), obwohl der vor einer Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair stehende Gasehersteller seinen Anteilseignern eine attraktive Dividende in Höhe von 7,00 Euro je Aktie in Aussicht stellen konnte.

