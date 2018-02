Köln (ots) - Der Zentralrat der Juden hat die Äußerungen des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki über jüdische Täter im Holocaust massiv kritisiert. "Die Äußerung des polnischen Ministerpräsidenten, es habe auch »jüdische Täter« gegeben, ist völlig deplatziert. Damit unterstellt er den Juden eine Mitschuld an der Schoa", sagte der Vorsitzende des Zentralrats, Josef Schuster, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). "Diese Argumentation schließt an das jahrhundertealte Stereotyp an, die Juden seien selbst schuld an Antisemitismus und Judenverfolgung", kritisierte Schuster die Äußerungen des polnischen Regierungschefs. "Anstatt sich der historischen Verantwortung zu stellen und sich vermehrt gegen den Antisemitismus im eigenen Land einzusetzen, werden Aussagen getätigt, die jeglicher Grundlage entbehren und zutiefst verletzend sind."



