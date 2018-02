Liebe Leser,

auf die Korrektur an den Energiemärkten folgte eine Erholung bei den Preisen für Öl und Gas. Von ihr profitierten in der vergangenen Handelswoche auch die Aktien der großen amerikanischen und russischen Ölfirmen. Ihre Kurse lösten sich von den Anfang Februar erreichten Tiefs und zogen wieder etwas an.

Angelaufen ist damit zumindest eine technische Gegenbewegung. Sie ist zumindest was die Gazprom-Aktie betrifft noch nicht sehr weit vorangekommen, denn bislang konnte ... (Dr. Bernd Heim)

