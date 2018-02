PyeongChang (ots) -



Procter & Gamble (P&G), weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), freut sich mit Richard Freitag, der gemeinsam mit der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang eine Silbermedaille im Teamwettbewerb beim Skispringen gewonnen hat. Im Rahmen eines Grooming Events im P&G Family Home ließ er sich zu Beginn der Olympischen Winterspiele noch den Schnurrbart, seinen persönlichen Glücksbringer, präzise in Form bringen.



P&G, das Unternehmen hinter Marken wie Head & Shoulders, Braun und Gillette brachte beim Grooming Event Athleten aus aller Welt im P&G Family Home zusammen. Neben verschiedenen Pflegeangeboten wie einer Gillette-Rasur oder einem Styling von Braun, hatten die Athleten die Möglichkeit, sich über ihre anstehenden Wettkämpfe auszutauschen. Richard Freitag ließ sich im P&G Family Home mit einer Rasur von Gillette und einem Bartstyling von Braun verwöhnen: "Mein Schnurrbart, mein persönliches Markenzeichen, soll immer gepflegt aussehen. Er wurde mit dem Braun Multigrooming-Kit Head to Toe präzise in Form gebracht", erzählte der deutsche Skispringer über das Styling seines Glücksbringers. "Frisch rasiert und gestylt fühle ich mich großartig und perfekt vorbereitet für meine Wettkämpfe!". Beim Event sprach Richard Freitag auch über seine Ziele bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang: "Ich möchte das Schönste aus den Olympischen Winterspielen mitnehmen. Ich komme aus einer guten Saison, habe gute Vorleistungen und möchte in Richtung Medaillen schauen, vor allem auch im Teamspringen." Seine Erwartungen wurden nun mit der Silbermedaille erfüllt.



Weltweit setzen P&G Marken wie Always®, Gillette®, Pantene®, Head & Shoulders®, Ariel® und Lenor® über verschiedene Medienkanäle und im Einzelhandel Kampagnen zu den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang um. Als weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees arbeiten P&G Marken wie Braun und Gillette nicht nur als Sponsoren mit den Athleten zusammen, sondern würdigen zugleich auch die Stärke und Leistung ihrer Mütter, die sie auf jedem Schritt ihres Weges begleitet haben. Mit der internationalen Kampagne "Danke Mama" setzt sich P&G für eine Welt ohne Vorurteile ein und würdigt die bedingungslose Liebe von Müttern, mit der sie ihre Kinder vom ersten Tag an begleiten und ihnen helfen ihre Träume zu verwirklichen. P&G feiert Mütter und Väter als erste und größte Fürsprecher ihres Kindes. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter www.liebestattvorurteile.de.



Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.



