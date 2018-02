Lieber Leser,

die Deutsche Telekom wird in dieser Woche die Jahresergebnisse präsentieren. Erwartungen sind seitens der Anleger nicht sehr hoch gesteckt, wie der Kursverlauf der vergangenen Monate eindeutig belegt. Die Aktie befindet sich in einem klaren charttechnischen Abwärtstrend. Eine leichte Erholung konnte die Aktie in der vergangenen Woche verzeichnen.

US-Tochter verdient mehr als erwartet

Ob es an dem positiven Gesamtmarktumfeld lag oder aber an den Ergebnissen der ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...