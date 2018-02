Morrow Sodali hat heute die Ernennung von David Shammai zum Corporate Governance Director Cross Border bekannt gegeben.

Vor seinem Wechsel war David bei dem holländischen Pensionsfondverwalter APG Asset Management als Experte in Unternehmensführung für die Bereiche Stimmrecht, Politik und Strategie verantwortlich. Von seinem Büro in London aus wird David die wachsenden Corporate-Governance-Aktivitäten des Unternehmens in seinen europäischen Niederlassungen koordinieren.

David plant eine Weiterentwicklung der Governance-Dienste von Morrow Sodali in Zusammenarbeit mit dem wachsenden Expertenteam für diesen Bereich. Die Dienste reichen von Benchmarking und Bewertung von Unternehmensführungspraktiken über Beratung von Vorständen bis hin zum Dialog mit Investoren.

"Morrow Sodali hat erkannt, dass viele unserer Kunden eine stetig wachsende Nachfrage nach einem intensiven und konstruktiven Dialog mit ihren Investoren zu einem immer vielseitigeren Themenspektrum bewältigen müssen. Mit David, der von einem der weltweit größten Vermögensverwalter zu uns gewechselt ist, unterstreichen wir unser Engagement, mit dem wir Unternehmen bei der proaktiven Behandlung von Fragen unterstützen, bevor diese zu Problemen werden", kommentierte Alvise Recchi, CEO von Morrow Sodali.

David Shammai ergänzte: "Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei Morrow Sodali: Das Unternehmen ist perfekt aufgestellt, um dem dringlichen Wunsch seiner Kunden nach einem konstruktiven Dialog mit einer wachsenden internationalen Aktionärsbasis nachzukommen. In den vergangenen Jahren konnten wir beobachten, wie institutionelle Investoren in zahlreichen Märkten die Themenbereiche erweitern, die sie mit ihren Portfoliounternehmen diskutieren wollen. Während es in der Vergangenheit hauptsächlich um Fragen der finanziellen Performance ging, bestimmen heute Mainstream-Themen wie Corporate Governance und Nachhaltigkeit die Gesprächsinhalte in vielen Märkten. Dementsprechend gestalten sich die Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Aktionären zunehmend komplexer. Ich glaube jedoch, dass eine optimale Lösung erhebliche Vorteile sowohl für Unternehmen als auch für ihre Aktionäre mit sich bringt."

Über Morrow Sodali

Morrow Sodali, ein führendes globales Beratungsunternehmen, ist auf Governance- und Anlegerdienste für weltweit angesiedelte Unternehmenskunden spezialisiert. Morrow Sodali bietet strategische Beratung sowie Dienstleistungen in Bezug auf Unternehmensführung (Corporate Governance), Kapitalmarktinformationen, Kommunikation und Betreuung von Aktionären, Werbung um Stimmrechtsvollmachten (Proxy Solicitation), Investoreninitiativen und damit verbundene Eigentumsfragen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York und London sowie Niederlassungen und Partnern in zehn Ländern betreut mehr als 700 Unternehmenskunden in 40 Ländern, darunter viele der weltweit größten multinationalen Konzerne. Zu seinen Kunden zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen Investmentfonds, Börsen, Mitgliedsvereinigungen und aktivistische Investoren.

Weitere Informationen über Morrow Sodali erhalten Sie unter www.morrowsodali.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180219005519/de/

Contacts:

Morrow Sodali

Velia Senatore

E-Mail: v.senatore@morrowsodali.com

Tel.: +39 344 3464 051