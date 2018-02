Von Euan Conley

BARCELONA (Dow Jones)--Der deutsche Baukonzern Hochtief hat am Montag angekündigt, seine Offerte für Abertis zu verringern, sollte der spanische Autobahnbetreiber eine geplante Dividende von 0,40 Euro je Aktie ausschütten. Die deutsche ACS-Tochter Hochtief teilte mit, sie werde in diesem Fall ihr Übernahmeangebot je Aktie auf 18,36 Euro in bar oder 0,1254 eigene Aktien verringern.

Im Oktober hatte die Hochtief AG 18,76 Euro in bar bzw. 0,1281 eigene Aktien oder eine Kombination aus beidem je Anteil der Abertis Infraestructuras SA geboten. Die Offerte hat ein Gesamtvolumen von 18,6 Milliarden Euro.

Um den spanischen Baukonzern liefert sich Hochtief derzeit einen Bieterwettkampf mit der italienischen Atlantia-Gruppe, deren Konkurrenzangebot Abertis mit 16,3 Milliarden Euro bewertet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2018 13:51 ET (18:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.